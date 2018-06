A WYOMING SE LE PARTE EL CORAZÓN

Wyoming lleva una corona de flores a la 'tumba' de Rajoy: "El Intermedio no te olvida, ni los pensionistas, ni los médicos, ni los científicos..."

El Gran Wyoming visita en El Intermedio la 'tumba' de Mariano Rajoy: "Te has ido como un español, muy español y mucho español, ¿que me echan?, ¡pues me quedo toda la tarde en un bar!". Además, el presentador destaca los grandes momentos que ha vivido junto al expresidente: "Éramos el yin y el yang".