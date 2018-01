EL 'MONTA-CARGOS' HA TENIDO UNA AVERÍA

Joan Baldoví se sube al 'Monta-Cargos' de El Intermedio advirtiendo de que "España ignora nuevamente a los valencianos" porque "hay un emoticono de flamenca y no de fallera". Wyoming ha querido consolarle recordándole que tienen "Gandía Shore". "Un programa buenísimo, me presenté pero no daba el tipo", ha respondido Baldoví.