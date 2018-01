NUNCA LLEGARON A COMPARAR LAS FOTOS

Miguel Ángel Gordillo, exsubdirector de Interviú, explica en El Intermedio la historia de un reportaje del rey Juan Carlos desnudo que la revista nunca compró: "Me citaron en un vip y me enseñaron ese reportaje. Daba miedo hasta verlo. Estaba con un gorrito blanco de verano y estaba como a la parrilla tanto de espaldas como de frente". Dice que el presidente de Interviú Antonio Asensio "no quiso ni verlo".