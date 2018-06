JOSÉ CASTRO RESPONDE A GONZO EN EL INTERMEDIO

Gonzo ha querido saber si José Castro, después de conocer la sentencia del caso Nóos y estar ya jubilado, podrá descansar tranquilo. El juez instructor del caso Nóos asegura que esto le marcará no se sabe cuánto tiempo, pero tampoco le "molesta" mucho: "Espero que la gente se vaya olvidando, de entrada me he dejado barba a ver si ya no me reconocen", confiesa entre risas.