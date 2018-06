DICE QUE FILTRÓ LOS PAPELES A CONCIENCIA

Jorge Trías, exdiputado popular que filtró los papeles de Bárcenas, asegura en El Intermedio que pone "en duda que la página 14 de los papeles de Bárcenas no hubiesen sido manipulados" para implicar a Cospedal: "Yo no sé si cobró o no, lo que si me consta es que era un odio numantino de Luis Fraga y Luis Bárcenas a Cospedal".