ASEGURA QUE NO HAY REPÚBLICA DE CATALUÑA

El letrado del Parlament jubilado, Francesc Pau, asegura a Gonzo que "la situación es muy caótica desde el punto de vista jurídico": "Si Carrillo y Fraga fueron capaces de sentarse, no veo por qué no pueden sentarse los independentistas y los no independentistas y buscar un encaje".