ENTREVISTA DE GONZO CON EL JUEZ GARZÓN

"El propio Luis Bárcenas me presentó denuncias, el PP también... La presión mediática fue tremenda, se me investigó, se abrieron vías permanentes en mi contra..." Así de claro habla Baltasar Garzón, el juez que destapó el caso Gürtel, sobre las presiones recibidas durante su instrucción del caso. "Lo que le puedo decir al señor Rajoy, ahora que puedo hablar con más libertad, es que no hubo una trama contra el PP sino un cumplimiento estricto de la ley", apunta el magistrado.