La actriz hace un repaso por sus viajes y aunque asegura no ser "muy viajada", estudió turismo y en laSexta enseñó New York. Al estar en un mercadillo, tenía que preguntar por un espejo: "Do you have to see me?".

Además, aprovecha para defender el teatro: "El teatro gozaba de muy buena salud hasta que este gobierno subió el IVA del 8 al 21% en una época de crisis" y le lanza una pregunta a Wert: "¿Por qué el 'Lazarillo de Tormes' escrito es cultura y en cine es entretenimiento?"