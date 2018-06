Antonio Hernández: "El suelo se mueve un poco, se hunde"

laSexta estrena una nueva edición de Constructor a la fuga. Regresar al pueblo del que se marcharon siendo muy jóvenes y tener su propia vivienda para disfrutar de una merecida jubilación era el sueño de Eme y Esteban, un matrimonio de Zamora que ahorró durante 30 años, él como camarero y ella como ama de casa, para poder convertirlo finalmente en realidad. Pero un constructor a la fuga echó por tierra su proyecto y, con él, el enorme esfuerzo de toda una vida de ahorro y renuncia.



Dejó la casa completamente inhabitable, con suelos que se hunden, tejas completamente sueltas e innumerables vicios ocultos tras los que apenas nada es lo que parece. En definitiva, una edificación que puede caerse en cualquier momento. Antonio Hernández y el equipo de Constructor a la fuga se enfrentan al caso más difícil de la temporada: un contratista con varias denuncias a sus espaldas que parece haberse borrado del mapa.

Malabares en la administración del sueldo de camarero de Esteban. Eso es lo que hizo Eme durante más de 30 años para cumplir el sueño de sus vidas: disfrutar de una merecida jubilación en su pueblo de toda la vida. Para eso, sólo necesitaban actualizar una pequeña vivienda que habían comprado y reformar la fachada, el tejado y todo el interior. Sin embargo, no todo salió como esperaban. Cuando el contratista en el que confiaron empezó a pedir más dinero, los hijos ayudaron económicamente a sus padres, quedando todos a expensas de un constructor que no terminó el trabajo por el que le estaban pagando. Un contratista que dejó una casa completamente en ruinas y cuya situación avergonzó de tal manera al matrimonio que decidió no comentarlo con nadie en el pueblo. Ahora, su casa se cae. Las tablas están abarquilladas, las tejas están sueltas, el suelo de algunas habitaciones se hunde con sólo tirar encima un bloque algo pesado… y todo está lleno de vicios ocultos que esconden, bajo una apariencia profesional, un trabajo mal hecho o incluso no realizado.

Eme y Esteban confiaron en un constructor en apariencia solvente y profesional con supuestas obras a sus espaldas y sin ningún detalle que hiciera sospechar del buen trabajo que realizaría. Y no sólo ellos, Antonio y Eugenia descubrirán que el contratista atesora varias denuncias y puede haber dejado múltiples víctimas a sus espaldas. Es necesario que el equipo de Constructor a la fuga despliegue todas sus herramientas de búsqueda para dar con quien ha destrozado los sueños de toda una familia y exigirle que termine el trabajo que una vez dejó. Porque Eme y Esteban necesitan recobrar la tranquilidad y culminar ese proyecto de vida que tantos años y esfuerzo les ha costado iniciar.