¿CÓMO COMER PESCADO SIN SER EN FORMA DE VARITA?

Alberto Chicote enseña en Comer bien por menos cómo hacer tempura para rebozar verduras y pescado con harina de garbanzo y maíz. La familia de Cecilia no suele comer pescado, a no ser que sean las varitas precocinadas, por lo que el chef ofrece una alternativa más sana y más barata que anima a los pequeños de la casa a comer lo que no pensaban que comerían.