¿SON LOS PRODUCTOS CATALANES MÁS BARATOS QUE LOS ANDALUCES?

La andaluza Loli y la catalana Mercè hablan sobre el precio de los productos catalanes en un supermercado en Bienvenidas al norte. "Me alegro de que no me hayas hablado en catalán porque así te entiendo", le dice la sevillana a la cajera.