“¿Has oído hablar de las 'Cincuenta sombras de Grey'? ¿No? Yo te lo cuento… Es una trilogía basada en mis ratos malos”, comenta Txabi.

Sabiendo que es el último programa Broncano explica: “Qué carrusel de emociones hemos pasado, ¿sabéis cómo le llaman a esto? Trabajar… Ha sido un hobby muy divertido”.

“Os tengo que confesar algo amigos, he comprado el programa. Voy a usar el plató para el jardín de mi terraza la pequeña”, confiesa Rovira.

Así comienzan los chicos el “Oh my glam”, hablando de Scarlett Johanson quien presentó en una cadena americana el tiempo meteorológico por un día. Mariah Carey tampoco se escapa de ser mencionada en esta sección con su “All I want for Christmas”, y muchos más ‘glamourosos’.