El vídeo que resume en 20 segundos el paso de Màxim Huerta por el Gobierno al ritmo de 'Benny Hill'

Intrahistoria de una dimisión: Ábalos, Lastra y Puente calificaron de "insostenible" la situación de Màxim Huerta

Pedro Sánchez comunicó a José Guirao su nombramiento sobre las 18:00 horas del pasado miércoles. Era el nuevo ministro de Cultura y Deporte tras la decisión tomada en torno a la dimisión de Màxim Huerta por el escándalo de su fraude a Hacienda.

Màxim Huerta dimite como ministro insistiendo en su inocencia: "Se busca minar el proyecto de regeneración de Pedro Sánchez y no voy a permitirlo"

El ministro de Cultura, Màxim Huerta, ha presentado su dimisión tras salir a la luz su fraude a Hacienda. No obstante, ha defendido su inocencia: "He pagado esa multa dos veces, la primera vez a Hacienda y ahora por segunda vez; soy consciente de que la inocencia no vale ante esta jauría".

Màxim Huerta fue condenado por defraudar 218.000 euros a Hacienda entre 2006 y 2008 cuando era presentador

Màxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte, fue condenado en 2017 por los impuestos que dejó de pagar en los ejercicios de 2006, 2007 y 2008, cuando aún trabajaba como presentador de televisión. El ministro se habría valido de una sociedad limitada.