Eduardo Inda: "La querella se la voy a ganar sin problemas a Podemos"

EDUARDO INDA RESPONDE A PABLO IGLESIAS

Eduardo Inda insiste en que "sólo ha ejercido su derecho a la libertad de expresión", en respuesta a la demanda anunciada por la formación de Pablo Iglesias. "Yo no le he calumniado ni injuriado, por tanto la querella se la voy a a ganar a Podemos sin problemas", ha explicado. Inda asegura que con sus declaraciones no ha cometido ningún delito, aunque entiende que Podemos esté en su derecho de demandar.