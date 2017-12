El PP presiona a Arrimadas y la hemeroteca traiciona a Rajoy: cuando se negaba a formar Gobierno por falta de apoyos

EL PP EXIGE A CIUDADANOS INTENTAR FORMAR GOBIERNO

El PP exige a Inés Arrimadas y Ciudadanos que intente formar Gobierno en Cataluña, pero desde la formación naranja insisten en que no tiene sentido siquiera intentarlo puesto que los números no salen: no suma una mayoría que les otorgue el mando del Parlament junto al resto de fuerzas constitucionalistas.