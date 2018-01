Xavier Domènech: "La propuesta de investir a Puigdemont no es realista, produce más bloqueo"

"NO PODEMOS IR A UN ESCENARIO DE MAYOR BLOQUEO", AFIRMA

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha dicho en ARV que "no se puede hacer una propuesta de un presidente que no presidirá, ni un gobierno que no legislará". Además, ha añadido que rechazarán la investidura de Puigdemont: "Nosotros votaremos 'no'".