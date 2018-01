"Villalobos no tiene vergüenza, va al Congreso a jugar al móvil y da consejos a lo demás"; la crítica de Ángela, pensionista, contra la popular

LOS PENSIONISTAS, HARTOS

Una de las manifestantes a favor de mejores pensiones, Ángela, ha hablado con Al Rojo Vivo. "Vivo en un piso de 22 metros, cobró 900 euros y a lo mejor me suben un euro", ha denunciado. Además, ha cuestionado la actitud de Celia Villalobos y ha insistido en que "si no hubiera dinero, no se lo llevarían".