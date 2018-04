"Si el PP decide suicidarse...": Albert Rivera no descarta llegar a la moción de censura contra Cifuentes

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE CIUDADANOS

"Pedro Sánchez no tiene proyecto y está pensando todo el día en llegar al poder sin ganar", afirma el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Sin embargo, no descarta apoyar la moción de censura contra Cifuentes si finalmente el PP no toma la decisión de sustituirla. "Si el PP decide suicidarse, buscaremos un candidato alternativo", añade.