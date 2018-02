Rosa Fuentes, pensionista: "Los perros de Rajoy gastan más de lo que nos dan a nosotros"

ASEGURA QUE LA CARTA VALE MÁS QUE LA SUBIDA DE LA PENSIÓN

Rosa Fuentes es una pensionista indignada que tiene "un hijo enfermo de 56 años" a su cargo y no le llega con la pensión que cobra: "Tengo la calefacción que no la puedo poner. El 0,25 es una mierda, no llega para nada, la carta que mandaron vale más que lo que te dan".