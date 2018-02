O’Kean: "Las pensiones bajas no notarán la rebaja fiscal del PP porque no les retienen nada"

¿BENEFICIO FISCAL PARA TODOS LOS PENSIONISTAS?

El catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, José María O'Kean, asegura en Al Rojo Vivo que "las pensiones en España son muy bajas y la gente que tiene esas pensiones tan bajas no les retienen nada": "Va a beneficiar más a las personas con pensiones altas que a las personas con pensiones bajas, que como no pagan impuestos no tienen retenciones".