Miguel Sebastián: "Si se gravan los depósitos no es un impuesto a la banca, es un impuesto a la gente"

DICE QUE "LA SUBIDA DE IMPUESTOS SE ESTÁ EXAGERANDO"

El profesor de ICAE Miguel Sebastián asegura en Al Rojo Vivo que "el impuesto a la banca es confuso" porque "no se sabe lo que se va a gravar". Apunta que si se gravan los depósitos "es injusto" porque "es un impuesto a la gente que tiene ahorros": "Un impuesto a los ahorradores no me parece justo".