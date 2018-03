Mayka Navarro: "A Gabriel no le gustaba decir palabrotas, es imposible pensar que empuñara un hacha"

LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO GABRIEL CRUZ'

"No hay indicios de que Ana Julia Quezada planificara el asesinato", afirma la periodista Mayka Navarro, que no ve creíble la versión de la detenida sobre la discusión con el pequeño. "Gabriel estaba educado en el amor, no lo imagino empuñando un hacha contra su madrastra", añade la periodista.