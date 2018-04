Maite Pagazaurtundua: "ETA no es nada. Ya fue derrotada hace muchos años. El comunicado es una nueva manipulación"

ANALIZA EL COMUNICADO DE ETA

"ETA pide a una víctimas perdón y a otras no por la teoría del conflicto", afirma la hermana de Joseba Pagazaurtundua, Maite Pagazaurtundua, que sostiene que ETA tiene que condenar toda una historia de terror. "ETA no desaprovecha el juego de ventaja nunca. Es típico que intenten colar ciertos titulares y que no se vea la letra pequeña", añade.