La reflexión de Leticia Dolera sobre la sentencia a 'La Manada': "Basta de educarnos a nosotras en el miedo; eduquemos al hombre en el respeto"

LA SENTENCIA DE 'LA MANADA' INDIGNA A ESPAÑA

"Aunque no te hayan dejado marcas y no te hayas podido defender, no es abuso sexual, es violación", afirma la actriz y escritora Leticia Dolera, que defiende que se empiece a hablar de 'relaciones deseadas' más que de 'relaciones consentidas'. "Se nos juzga a nosotras. Es hora de educar a los niños, adolescentes y hombres en el respeto", añade.