García-Margallo, sobre la sucesión de Rajoy: "No me preocupa la suerte del César cuando lo que está en juego es la suerte del imperio"

EL SUCESOR DE MARIANO RAJOY

"El problema de la sucesión de Rajoy no es un tema que me preocupe", afirma el exministro de Exteriores y diputado del PP, José Manuel García-Margallo, que apuesta por que se resuelva en un Congreso abierto. "No creo en sucesiones dirigidas desde arriba. Eso sería un error", añade el exministro.