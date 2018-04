José Antonio Zarzalejos: "Se trata de un perdón selectivo. Tendría que haber pedido perdón por todos los asesinatos"

ETA RECONOCE EL DAÑO CAUSADO EN UN COMUNICADO

"Sólo piden perdón a las víctimas que no han tenido responsabilidad en el conflicto", afirma José Antonio Zarzalejos, que califica el comunicado de la banda terrorista como gesto insuficiente. Zarzalejos cree que ETA ha pedido perdón ahora porque la izquierda abertzale no tiene posibilidades electorales para emerger con fuerza en el País Vasco si la sociedad vasca no percibe que la sombra de ETA ha desaparecido.