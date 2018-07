Joaquim Bosch: "Los ataques del PP han sido constantes. Las energías no deben dedicarse a disparar contra el Poder Judicial"

EL PP PIDE QUE SE INVESTIGUE A LOS JUECES

"Pido responsabilidad institucional y prudencia. Las energías no deben dedicarse a disparar contra el Poder Judicial independiente y parcial", afirma el magistrado Joaquim Bosch, que no comparte la petición del PP de que el CGPJ vigile a los jueces de los casos Gürtel y Bárcenas. "No existe una conspiración estructural de la judicatura", añade Bosch.