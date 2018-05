Ignacio González Vega, sobre la sentencia a 'La Manada': "El voto particular tiene expresiones que no compartimos, pero está fundamentado"

'LA MANADA': EL PASADO DEL JUEZ DEL VOTO PARTICULAR

"Si la víctima está ofendida por el voto particular, puede presentar una querella", afirma el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, que sostiene que el voto particular está fundamentado, "aunque tiene expresiones que no compartimos". Todas las asociaciones de jueces y fiscales critican las palabras del ministro Catalá sobre el juez de voto discrepante y piden su dimisión.