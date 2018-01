Gonzalo Boye: "Si Puigdemont vuelve de Bruselas sería un suicidio procesal"

PUIGDEMONT INTENTA NEGOCIAR SU REGRESO A ESPAÑA

"Serret y Comín no van a volver. El juez sabe dónde están y no quiere ni perseguirles", afirma Gonzalo Boye, abogado de los exconsellers Meritxell Serret y Toni Comín, que sostiene no tener constancia de la llamada de la defensa de Puigdemont al Supremo. "No es inhabitual que un abogado llamen al juzgado", añade Boye.