García-Hernández: "He planteado un recurso para que no hagamos el ridículo. No quiero que ningún afiliado no pueda votar"

DICE QUE QUIERE QUE VOTEN TODOS LOS MILITANTES

José Ramón García-Hernández, candidato a liderar el PP, asegura en Al Rojo Vivo que ha planteado "un recurso ante el comité organizador" para no hacer "el ridículo": "He pedido que no haya el requisito previo de inscripción para ir a votar. No sé porque han puesto este requisito ni a qué obedece".