Fernando de Páramo: "El PP tiene 'ciudadanitis', está nervioso tras ver las encuestas"

TENSIÓN ENTRE PP Y CS: RIVERA ROMPE CON EL 155

"El Gobierno no hace nada ante lo que está pasando en Cataluña", afirma el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, que acusa a Rajoy de no actuar con madurez y mirar hacia otro lado. "Si no hacer nada en Cataluña es parte de un pacto con el PNV, que no cuenten con Cs", añade.