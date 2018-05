"CIUDADANOS VA A POR EL ALA MÁS PATRIÓTICA DEL PP", SOSTIENE

Benjamín Prado ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el himno de Marta Sánchez y ha dicho que "no es muy afortunado desde el punto de vista literario". No obstante, ha añadido que "los himnos no son precisamente el 'Poeta en Nueva York de Lorca' porque tienen que apelar a instintos muy básicos".