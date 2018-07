Baldoví critica la unilateralidad para elegir presidente de RVTE: "Compromís es imprescindible, que nos pregunten"

DICE QUE LO IMPORTANTE ES QUE SE PIDA OPINIÓN

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, asegura que "los cuatro votos de Compromís son imprescindibles" y critica que no les hayan preguntado sobre el nombre para presidir RTVE: "No me ha gustado como se ha llevado el tema. Una mesa con todos los partidos hubiera sido mucho mejor".