Así explica Pablo Casado cómo aprobó media licenciatura en un año: "No era tan poderoso para que me regalaran una carrera"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha desmentido en Al Rojo Vivo que cargos del PP hubieran presionado a la Universidad Complutense para aprobar su carrera y apunta que los periodistas que han sacado información "no han hablado con la UCM, la Cisneros o ICADE", cosa que le "sorprende".

"Esto es una apelación a la extorsión. No hacen falta pruebas, documentación o pantallazos", denuncia el político, que asegura que "la información es falsa": "No va contra mí sino contra el centro". Además denuncia la filtración de datos: "Igual pasado mañana me encuentro publicados mis análisis de sangre del Marañón".

"He enseñado todos mis expedientes, incluido el de bachillerato. Es humillante", apunta Casado, que advierte de que no ha hecho "nada ilegal" por lo que descarta quedarse "callado": "No estoy matando al mensajero. Solo digo que esos periodistas tienen mala información".

Pablo Casado asegura que se mantendrá en el cargo: "Este tipo de informaciones, paradójicamente, te atan a la política"

Pablo Casado, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, asegura que asegura que tiene "gran apego" a sus funciones políticas: "Yo he sido un currante, he estado toda la vida trabajando". Además asegura que estuvo "demasiado tiempo" en la Complutense "por la mala suerte" que tuvo "con las convalidaciones".

Aguirre apunta a una campaña contra el PP en el caso Casado: "Calumniar anónimamente me parece una indecencia"

La expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura en Al Rojo Vivo que es "totalmente falso" que ella hubiera llamado al instituto de la Complutense para que aprobaran a Casado: "Es muy difícil que hubiera llamado a este sitio, siempre pensé que casado había terminado sus estudios donde los había empezado, en ICADE". "Yo no he hablado absolutamente con nadie, acababa de conocer a Pablo", explica.

El mensaje de Aguirre a Casado: "Han sacado la máquina de picar carne y te ha tocado a ti, habrá que aguantar"

Esperanza Aguirre ha coincidido en directo en Al Rojo Vivo con Pablo Casado tras conocerse la noticia sobre sus presuntas facilidades para aprobar la carrera. La expresidenta, a la que también se acusa de hacer presión, ha querido mandarle un mensaje: "Han sacado la máquina de picar carne y te ha tocado a ti y de paso a mí, habrá que aguantar".