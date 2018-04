Albert Rivera: "El ministro de Justicia hace más de militante del PP que de cargo institucional"

CIFUENTES, ACORRALADA POR SU MÁSTER

"El PP baraja nombres para sustituir a Cifuentes, pero no me ha llegado ninguna propuesta", afirma el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que considera que "el PP es un partido es descomposición electoral" y no tiene remedio. "El Partido Popular se agota como proyecto", añade Rivera, que considera torpe criticar al partido que te apoya en los Presupuestos.