Ada Colau: "La Justicia tiene un problema. Ha fallado totalmente a la víctima de 'La Manada'"

LA INDIGNACIÓN POR LA SENTENCIA DE 'LA MANADA'

"El problema del machismo no es de la Justicia, es de toda la ciudadanía", afirma la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que insiste en la necesidad de combatir el machismo en todas las esferas, incluido en la judicatura. "La sentencia a 'La Manada' no es un caso aislado, hay muchos otros casos en los que la Justicia no ha estado a la altura", añade la alcaldesa.