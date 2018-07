'What the fluff', el adorable reto de desaparecer delante de tu perro: ¿cómo reaccionaría tu mascota?

'What the fluff' es el nombre que se ha dado al nuevo reto que está arrasando en todo el mundo. Se trata de hacerse un vídeo en el que se "desaparece" delante de la mascota. La esencia es sencilla: ponerse delante del perro en el marco de una puerta, ocultarse detrás de una manta y luego dejarla caer mientras se desaparece rápidamente tras la pared aprovechando la confusión del can.

Las reacciones son diferentes. Algunos corren a buscar a sus amos, otros ladran preocupados y también están los que se quedan quietos intentando entender qué ha ocurrido.