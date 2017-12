¿Qué es el síndrome de Asperger? La sencilla explicación de un niño de 8 años que lo padece y ya es viral

Federico es un niño de 8 años que padece el síndrome de Asperger, y su explicación sobre qué supone este síndrome se ha viralizado en Facebook después de que su madre la haya publicado con el título "Asperger... mejor explicado imposible".

"Hola, soy Federico y quiero contarles qué es el Asperger. Lo primero que hay que saber es que no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura", explica el niño en este vídeo que ya supera los 7 millones de reproducciones.

El joven explica que "si suponemos que el cerebro está hecho con piezas de LEGO, la mayoría de personas son armadas con las instrucciones, los Asperger están armados con las mismas piezas pero sin mirar el folleto".

Además añade que "no soy ni loco, ni friki, ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información, pero soy un niño como cualquier otro, con sueños, ilusiones y solo quiero que me conozcan y me ayuden a encajar".

Federico cuenta que las personas que padecen este síndrome reciben todos los sonidos al mismo tiempo. "Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado", dice, antes de recordar que como a cualquier otro niño, le encanta "tener amigos y ser feliz".