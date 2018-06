Se pinta las uñas como su hijo para demostrarle que no hace nada malo: "No le dejan jugar porque se pinta las uñas, ¿estamos locos o qué?"

Iker tiene cuatro años y, como a cualquier niño de su edad, le gusta jugar y disfrazarse. Sin embargo, sus compañeros de clase no le dejan jugar con ellos y le dan de lado porque lleva las uñas pintadas.

Por ello, su padre, Fernando del Río, ha difundido una carta en Facebook para concienciar de la importancia de educar en libertad a los más pequeños de la casa.

"Como muchos sabréis soy papi de unos gemelitos que son unos terremotos y a los que quiero con locura. Pues a mi Iker le encanta disfrazarse, maquillarse, pintarse las uñas, etc. El problema es que hoy en día y siendo tan pequeños, hay compis del cole que no le dejan jugar porque lleva las uñas pintadas... ¿estamos locos o qué? Es totalmente alucinante que pase esto con niños tan pequeños". Así comienza la misiva, que ya ha sido compartida más de 20.000 veces.

Además, ha querido añadir que "es muy fuerte y muy muy triste que hoy en día yo tenga que intentar convencer a mi hijo de que no hace nada malo, que si le hace feliz pintarse la uñas que lo haga, por que no le hace daño a nadie. Duele mucho ver como tu hijo no quiere hacer algo que le hace feliz solo por miedo a la reacción de sus compañeros de clase, repito, compañeros de cuatro - cinco años".

Para convencer al pequeño de que puede hacer lo que le haga feliz sin importarle la opinión de la gente, Fernando ha decidido pintarse las uñas con su hijo. "Estos días no os extrañéis al verme en una tienda o en la calle con las uñas pintadas, seguiré haciéndolo las veces que haga falta y las veces que mi hijo quiera", ha añadido.

Para finalizar la publicación ha explicado que es importante dar "libertad a los hijos para que hagan los que les hace felices sin mirar si son cosas de chicos o de chicas".