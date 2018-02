El nuevo problema de matemáticas que trae de cabeza a los niños de China y a Internet

"Si un barco tiene 26 ovejas y 10 cabras a bordo, ¿qué edad tiene el capitán del barco?". A esta pregunta sin sentido tuvieron que responder los alumnos de 11 años de una escuela primaria de China, ubicada en la provincia de Sichuan. ¿Conoces la respuesta? Parece ser que los estudiantes tampoco, y tiraron de imaginación para dar respuesta a este planteamiento.

Para ello, algunos aludían a la suma de los animales para obtener la edad del protagonista de este acertijo: 36. Otros, simplemente, reconocían ser incapaces de resolver el problema. En cualquier caso, la aparente dificultad que planteaba este reto ayudó a popularizarlo, y en pocos días su difusión ha sido tal que toda la red ha estado durante horas intentando resolverlo.

Pero ¿alguien ha conseguido la solución? Mejor dicho, ¿tiene solución? Los profesores que pusieron en marcha este acertijo ya han confirmado que carece de errores. Es decir, es la que es. La clave, sin embargo, se halla en la respuesta. La pregunta pretendía animar a los estudiantes a reforzar su pensamiento crítico y "la capacidad de pensar de forma independiente".

En esta línea, reconocieron que no había una respuesta única a este problema. No obstante, algunos internautas han llegado a dar un posible resultado que no ha dejado indiferente a quienes han intentado resolver esta ecuación teórica. Al menos, es una de las respuestas más aplaudidas en la red.

"El peso total de 26 ovejas y 10 cabras es de 7.700 kg, si nos basamos en el peso promedio de cada animal. En China, si conduces un barco que tiene más de 5.000 kg de carga, necesitas tener cinco años de licencia de barco. La edad mínima para obtener la licencia de un barco es de 23 años, así que el capitán podría tener al menos 28 años", señaló un usuario.