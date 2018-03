Un niño se niega, entre lágrimas, a comer la cena que le ha preparado su madre por ser "demasiado bonita"

¿EL PROBLEMA? UN 'FELIZ' DIBUJO

El vídeo de un niño llorando porque no quiere comer su cena ha conquistado a las redes sociales por el asombro motivo del menor. "Es demasiado bonita", dice el pequeño entre sollozos, mientras la madre graba la simpática escena y le pregunta que qué va a hacer, a lo que el pequeño responde que no lo sabe, pero que "no le vuelva a hacer algo tan bonito".