Joaquín Reyes se convierte en Kratos para mostrar el lado más chanante del héroe de God of War: "Me dedico a la venganza y a matar a mansalva"

"Ares me engañó, a ese no se le ocurre nada ni medio regular. Desde entonces, me dedico a la venganza y a matar a mansalva", así se presenta Kratos en su primera aparación en carne y hueso. El encargado de darle vida es Joaquín Reyes, que utiliza su humor para acercarnos la historia del protagonista de God of War.

En el vídeo realizado en colaboración con Play Station, se convierte en el Dios más poderoso del mundo virtual que además nos presenta a su hijo Atreus. Son diez minutos repletos de chistes que hacen referencia a uno de los videojuegos más populares de las últimas fechas.

En la última edición de God of War, el protagonista se desplaza hasta los países escandinavos, donde tendrá que enfrentarse a nuevos enemigos a los que intentará "matar con estilo, aunque a veces se le vaya la olla". "¿Cómo os habéis quedado, con el culo torcido?".