24 de diciembre. Horas antes de la cena, mientras la persona de turno manda un silencio sepulcral para escuchar al rey, tu móvil no parará de vibrar con mensajes de amor. Tipografías 'sans serif' (actuando como si aún fuesen modernas) acompañadas del diseño más simple y hortera vendrán a desearte Feliz Navidad. Aquí es cuando realmente empieza el odio. Así empieza la Navidad para los que la odian:

Mensaje navideño | Internet

Prepárate también para los mensajes llenos de humor:

Meme navideño | Redes sociales

Y esto si no tienes que moverte porque... ¿Qué decir de aquellos que vuelven a casa por Navidad y cuando salen de viaje sólo comparten turrón con otros mil pasajeros que también tienen tres horas de retraso en su vuelo?

Aún así seguimos viajando y seguimos queriendo pasear por las calles para ver los adornos navideños. Este año piénsalo antes: ya sabes que los pasos en Semana Santa andan más rápido que tú en plena calle Arenal un 25 de diciembre. Di NO antes de tiempo. Si no lo puedes evitar, sólo te deseo una cosa: que te gusten las castañas asadas (los puestos no cerrarán hasta marzo).

Castañas asadas | Castañas asadas

Los villancicos han ido evolucionando a lo largo del tiempo y hemos pasado muy rápido de 'Los peces en el río' al 'All I want for Christmas is you'. Este es un motivo más para los que odian la Navidad ya que el hecho de recitar letras que (a su parecer) son inverosímiles, no es de su agrado.

Mariah Carey, la reina de la canción de Navidad | Getty

¿Que encima te hacen disfrazarte con jerseys de renos y gorros rojos?

Solo en casa | Solo en casa

Después de leer esto quizás entiendas mejor por qué Rick Grames (sí, era Andrew Lincoln el de Love Actually) acabó matando zombies: