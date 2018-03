Chloe, la niña que anima a llevar "calcetines dispares" para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down

El fin de llevar los calcetines dispares es hacer ver al mundo que la gente que tiene Síndrome de Down no es diferente, son iguales que los demás. Su madre asegura que "es desgarrador cuando la gente la mira y asume que no es inteligente y no es capaz".

En el vídeo, que ya tiene 19 millones de reproducciones, la niña irlandesa de cinco años pide al mundo que el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, se celebre llevando calcetines dispares y así esté muy presente.

Chloe ha concienciado a la gente, tanto es así que una embaraza se puso en contacto con su madre para explicarle que hace poco le comunicaron que su bebé tenía Síndrome de Down. Desde que se lo dijeron, la mujer estaba desesperada y no sabía si seguir adelante con el embarazo, pero ver el vídeo de la pequeña le animó a seguir adelante con el embarazo.

"Es una sensación tan buena saber que Chloe está cambiando la percepción y que la gente no tiene tanto miedo de los niños con la enfermedad", asegura la madre de Chloe.