El desafío de Jarah: escalar hasta el campamento base del Everest con una prótesis para salvar una escuela

Jarah Alhawamdeh, un refugiado palestino de 22 años, se ha propuesto el reto de su vida: escalar hasta el campamento base el Everest con una prótesis. El joven perdió su pierna hace siete años pero ello no le ha impedido imponerse este desafío para que los alumnos que asisten a la escuela Al Jofeh de la UNRWA puedan continuar con su educación y tener un futuro.

"Soy el primer escalador refugiado de Palestina con una prótesis. Cuando tenía 15 años, me diagnosticaron osteosarcoma y tuvieron que amputarme la pierna derecha para salvar mi vida, pero eso no me impidió ser escalador dos años después y escalar el Monte Kilimanjaro (5.100 metros) en 2015".

"Ahora, me he propuesto este reto, que empezaré el día 2 de abril, porque gracias a la educación que recibí allí, yo ahora tengo un futuro y quiero que mi escuela permanezca abierta para que otros jovenes refugiados de Palestina también lo tengan".

"La escuela de UNRWA de Al Jofeh, en Jordania, a la que asistí durante 10 años está en peligro debido a una crisis financiera sin precedentes causada por la drástica reducción del 83% de la financiación de la administración de Trump para UNRWA. Para facilitar su misión y ayudar a la escuela, Jarah y UNWRA han abierto una página de donativos a la que se puede contribuir aquí.