Uno de cada cinco españoles vive en riesgo de pobreza y más del 30% no puede irse de vacaciones

Los ingresos medios anuales de un hogar español son de 27.558 euros, con datos de 2017, tras experimentar un aumento del 3,1 % respecto al año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja una leve mejoría en casi todos los indicadores de pobreza.

A pesar de ello, el 37,3 % de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, el 34,4 % no puede ir de vacaciones ni una semana al año, el 9,3 % llega a fin de mes con "mucha dificultad" y el 7,4 % no puede pagar a tiempo la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad, porcentajes que se han reducido entre uno y cinco puntos.

Aunque el porcentaje de personas que vive en situación de riesgo de pobreza sigue siendo muy elevado, éste ha descendido en siete décimas en un año en el que los ingresos medios por persona subieron un 3,4 %. El "riesgo de pobreza", explica Estadística, mide desigualdad, no pobreza absoluta, es decir, cuántas personas tienen menos ingresos que el conjunto de la población.

De modo que en 2017, según cálculos para toda Europa, el riesgo de pobreza para los hogares de una persona se ha establecido en 8.522 euros anuales, y en 17.896 para los compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años.