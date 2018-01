Una máquina para hacer 'blandiblú', muñecas sorpresa... los juguetes estrella de estas Navidades ya están agotados

Queridos Reyes, magos vais a tener que ser para haceros con éstos juguetes. Misión 1: la Slime Factory. Unos polvos de colores, brillantina, agua... y ahí está: blandiblú casero. Ni los pajes reales que hemos visto por las tiendas, dan con él.

"Se agotó en Nochebuena, volvímos a recibirlo pero ya se ha vendido el último", explica Miriam Pardo, una trabajora de Juguettos.

Segunda misión imposible: la 'Lol Surprise'. Nada del otro mundo: una bolsa sorpresa, con muñequitas dentro y sus complementos. "Tardas más en colocarlas que en venderlas al público", asegura Marcos Peralta, trabajador de Juguettos.

Hay más, altezas. Pues ni se os ocurra empezar la cabalgata sin ella en la saca, la 'Mix is Max', de Pinypon.

También hay pajes con listas de regalos algo más complicadas. Y ahora un mensaje a los niños. Si el día 6 los reyes no os han dejado la 'slime', ni unas 'lol', no os enfadéis. Porque los Reyes son magos, pero a veces no hacen milagros.