Una madre denuncia desesperada el acoso escolar que sufre su hijo: "Me ha dicho que ha pensado quitarse la vida"

"Mi hijo lleva sufriendo bullying desde hace más de un año. Todo empezó en la escuela y se ha trasladado al instituto. Mi hijo ya no puede más con esta situación y yo tampoco. Me ha dicho que ya no puede más, que ha pensado quitarse la vida y yo por más que esté 24 horas encima de él, es muy difícil. No sé a quién acudir, no sé como ayudar a mi hijo. He hablado con la tutora y ella me da la razón".

Es el mensaje desesperado de la madre de un menor de Molina de Segura, en Murcia, que sufre acoso escolar y al que confiesa que no sabe cómo ayudar.

La mujer asegura que ha acudido a los tutores y al servicio de salud mental que por la falta de recursos alarga demasiado los plazos para atender al menor.

Su hijo le ha dicho que "ya no puede más y que ha pensado en quitarse la vida" y ante la situación ha recurrido a la difusión del vídeo para buscar ayuda a una situación que se produce desde hace más de un año. El vídeo habría tenido efecto y al parecer desde la consejería de Educación ya han contactado con la familia.