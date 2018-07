Una joven mata a un perro con su coche y se burla en redes sociales: "Fue su culpa porque no corrió por su vida"

HAY UNA PETICIÓN EN CHANGE.ORG PIDIENDO JUSTICIA

Una presentadora de televisión mexicana ha atropellado a un perro con su coche y se ha burlado de ello en las redes sociales. "Fue culpa del perro porque no corrió por su vida. Me siento como una asesina porque no me paré a verlo. ¿Por qué no me paré? Porque no quería ver las llantas de mi coche con sangre, y además tenía prisa", ha contado la reportera, Eliza Valles, en su cuenta de Facebook.