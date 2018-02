Un fallo informático provoca retrasos de hasta cinco horas en las ambulancias de la Comunidad de Madrid para los traslados no urgentes

Una de las pacientes debía ser recogida para recibir su tratamiento de radioterapia: "Tardaron más de cinco horas en recogerme, en que viniera una ambulancia que ya estaba programada".

Esta paciente afectada cuenta que para ir hasta el hospital tuvo que coger directamente un taxi porque la ambulancia no llegaba. "Si no, no podía darme la radioterapia", añade.

Está indignada, por ello ha puesto una reclamación en la administración del hospital. "No hablamos de un capricho, es nuestra vida y nuestra salud", destaca. Además, denuncia la falta de información: "Nadie comunicaba nada, nadie nos informaba".

La Consejería de Sanidad confirma que un fallo informático ha provocado que las peticiones de ambulancias para pacientes no urgentes no se estén registrando correctamente. Aseguran que se ha reforzado el número de operadores de mesa de coordinación de ambulancias mientras se soluciona. Además, dicen que estudiarán cada reclamación que les llegue y su posible devolución del dinero.